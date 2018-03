Handball-Bezirksliga Esslingen-Teck, Frauen

Für Wolfschlugen gibts beim 18:24 gegen Neuhausen nichts zu holen

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen ließen bei der 18:24-Heimniederlage gegen den TSV Neuhausen/Filder jeglichen Kampfgeist vermissen. Zeitweise hatte man sogar den Eindruck, als ob die Gastgeberinnen überhaupt keine Lust hätten.

In der ersten Halbzeit wirkte der TSV Wolfschlugen in der Abwehr abwesend, es fand keine Absprache statt und auch die nötige Aggressivität war nicht vorhanden. Dasselbe Bild bot sich den Zuschauern im Angriff, kaum ein Pass fand die Mitspielerin und so wurde meist aus einer ungünstigen Position einfach mal auf das Tor geworfen.

Allerdings präsentierten sich auch die Gäste in den Anfangsminuten nicht von ihrer besten Seite und so konnten die Gastgeberinnen bis zum 5:5 noch mithalten. Jedoch fand der TSV Neuhausen nun etwas besser ins Spiel und so setzte sich das Team von den Fildern bis zur Pause auf 10:7 ab.