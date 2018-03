Handball-Bezirksklasse Der Nichtabstieg rückt näher

Die „Wundertüte“ TG Nürtingen II hatte wieder einmal Überraschendes zu bieten. Gegen Team Esslingen gelang ein wichtiger 27:23-Sieg, der der TGN alle Chancen im Kampf um den Klassenverbleib belässt.

Gegen die ebenfalls gefährdeten Esslinger musste unbedingt ein Sieg her, und so präsentierte sich die B-Auswahl der TGN in einer völlig anderen Weise, als dies in den Wochen zuvor der Fall war. Die Hausherren kamen gut aus den Startlöchern und erarbeiteten sich viele gute Möglichkeiten, die zumeist vom stark aufspielenden Rückraumspieler Jan Sommer konsequent in Tore umgemünzt wurden. So stand es nach 15 Minuten schon 7:3, nach 25 Minuten sogar 10:5. Der übliche Schlendrian war jedoch gegen Ende der ersten Halbzeit wieder deutlich erkennbar und so schafften es die engagierten Esslinger bis zur Halbzeit, den Rückstand auf 9:12 zu verkürzen.