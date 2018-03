Handball: Baden-Württemberg-Oberliga, Frauen

25.04.2008

Nürtingen muss das letzte Spiel gegen Nebringen/Reusten gewinnen

Zweimal hatten die Handballerinnen der TG Nürtingen die Möglichkeit, den Verbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga vorzeitig zu sichern, doch beide Spiele wurden verloren. Nun kommt es an diesem Samstag, am letzten Spieltag also, um 16 Uhr in der Theodor-Eisenlohr-Halle zur alles entscheidenden Partie. Dabei stehen die Chancen für die Turngemeinde recht gut, geht es doch gegen den Tabellenletzten SGNebringen/Reusten.

Spannender könnte es im Tabellenkeller kaum zugehen, können doch mit der TG Nürtingen, den TSF Ludwigsfeld und dem HSC Schmiden/Oeffingen noch drei Mannschaften auf dem elften Rang und damit auf dem ersten Abstiegsplatz landen. Die besten Voraussetzungen, in der Klasse zu verbleiben, haben dabei die TSF Ludwigsfeld, die einen Zähler Vorsprung auf die anderen beiden Teams haben und am Samstag zum TV Echterdingen muss, der schon sicher abgestiegen ist. Aber auch die Turngemeinde hat noch alles selber in der Hand. Zwar sind sie punktgleich mit dem HSC Schmiden/Oeffingen, jedoch konnten sie den Direktvergleich für sich entscheiden. Hinzu kommt noch, dass der HSC beim Tabellensechsten TV Holzheim antreten muss.

nIlitsch warnt: Dies ist kein leichter Gegner