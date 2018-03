Fußball-Verbandsliga Württemberg, Frauen

14.05.2008, Von Elmar Ströbele — E-Mail verschicken

Neckarhausen muss sich gegen Unterzeil mit einem 2:2 begnügen

Trotz zahlreicher Torchancen, vor allem in der zweiten Hälfte, erreichten die Fußballerinnen des TB Neckarhausen bei sommerlichen Temperaturen am Pfingstsamstag gegen den Tabellenletzten SC Unterzeil-Reichenhofen nur ein 2:2.

Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand und mussten unbedingt gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden. So gingen sie auch in diese Partie und störten den TBN früh. Dadurch gelang den Neckarhäuserinnen kein konstruktiver Spielaufbau und insbesondere über die Spielmacherin Tanja Kathan kamen die Gäste immer wieder zu gefährlichen Gegenstößen. So auch in der 10. Spielminute, als sie über links durchmarschierte, aber in der Mitte keine Mitspielerin fand.

Erst in der 20. Minute eine Chance für den TBN nach einem Doppelpass zwischen Simone Prunkl und Jasmin Gross, deren Schuss aber zu schwach war. Danach folgte dreimal der Antritt von Andrea Höck über die linke Seite. In der 32. Minute passte sie nach innen, aber sowohl der Schuss von Jasmin Gross als auch der Nachschuss von Martina Röhrig wurden abgeblockt. In der 36. Minute gab sie von der Torauslinie in den Torraum, jedoch verfehlte Miriam Saubers Schuss das Tor knapp. Auch der dritte Versuch wurde von der Abwehr geklärt.