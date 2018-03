Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

07.04.2007, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Dreier gegen Abstiegskonkurrent aus Kirchheim Altdorfer 3:2-Sieg gegen TBN in letzter Sekunde

Eine Stunde lang sah es für Spitzenreiter SGEH zumindest vom Ergebnis her nicht gut aus, so lange lag der Vorletzte aus Nabern 1:0 vorne. Doch dann münzte die SGEH ihre drückende Überlegenheit in Tore um und gewann standesgemäß mit 4:1. Im Kampf um den Relegationsplatz hielt Weilheim den Verfolger Neuffen mit dem 1:1 auf Distanz, während der TB Neckarhausen daraus kein Kapital schlagen konnte, weil die Beutwang-Elf unglücklich in der Nachspielzeit mit 2:3 in Altdorf unterlag. Auf Platz zwei ebenfalls an Boden verloren hat Frickenhausens Zweite durch die 1:2-Niederlage beim TSV Neckartenzlingen.

In einer torreichen Begegnung hielten die SF Dettingen den Gast vom TSV Oberlenningen mit 5:3 in Schach, der Tabellenletzte TSV Holzmaden war gegen Neidlingen bei der 0:3-Niederlage auf verlorenem Posten. Der TSV Grafenberg überholte mit einem 5:3-Sieg Gastgeber FC Unterensingen in der Tabelle und der TSV Wolfschlugen landete gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegkampf, AC Catania Kirchheim, einen ganz wichtigen 3:1-Sieg

TSV Wolfschlugen Catania Kirchheim 3:1