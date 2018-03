Fußball-Bezirksliga Neckar-Fils

Mit zwei Toren binnen drei Minuten läutete Göppingen 4:0-Sieg ein

Gegen den Tabellenzweiten aus Göppingen bezog der TSV Raidwangen eine verdiente Niederlage, die mit 0:4 allerdings vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel. Warum der SV Göppingen oben steht und der TSVR unten, zeigte diese Partie, denn die Gastgeber waren, vor allem im ersten Spielabschnitt, das aggressivere und ballsicherere Team. Alle Göppinger waren meist anspielbar, da sie ständig in Bewegung waren.

Die erste Chance dieser Partie hatten die Hausherren in der 10. Minute, als Daniel Zuljevic nach einer Hereingabe von Ortwin Teuerkauf aus acht Metern an Bernd Fischer im Raidwänger Tor scheiterte, der den Ball zur Ecke lenkte. Nach dem anschließenden Eckstoß kam Daniel Budak zum Kopfball, das Leder ging jedoch am TSVR-Kasten vorbei. Die erste Raidwänger Möglichkeit ergab sich in der 20. Minute, als der Göppinger Abwehrspieler Steffen Menzel bei einem Freistoß von Heiko Haubensack knapp am eigenen Tor vorbeiköpfte.

Das 1:0 der Göppinger in der 25. Minute resultierte aus einer abseitsverdächtigen Situation, als Daniel Zuljevic freigespielt wurde, er Bernd Fischer umkurvte und einschob. Nur drei Minuten später zappelte der Ball erneut im Raidwänger Netz, als Tilman Siebert eine flache Hereingabe von Ortwin Teuerkauf vor das Raidwangener Tor zum 2:0 verwerten konnte.