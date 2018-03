Fußball: B-Juniorinnen Oberliga Punkteteilung mit Nachbarn

Den B-Juniorinnen des FV 09 Nürtingen gelang gegen den SV Eutingen nach einem 0:1- Rückstand in der zweiten Halbzeit noch der verdiente Ausgleich. Dadurch konnte der direkte Verfolger auf Distanz gehalten werden.

In den ersten Minuten machten die Nürtingerinnen mächtig Druck. In der dritten Minute lupfte Annabell Vatter einen mustergültigen Pass von Nadine Breier übers Gästetor. Nach acht Minuten verfehlte ein Schuss von Saskia Walter aus 16 Metern knapp sein Ziel. Ab der 20. Minute legten die Gäste langsam ihren Respekt ab. Ein aus 18 Metern getretener Freistoß strich knapp am Querbalken des Nürtinger Tors vorbei. Einen genial gespielten Steilpass in die Schnittstelle der Nürtinger Abwehr vereitelte Tamara Wiesenberg mit einer tollen Reaktion. Nach einer halben Stunde setzte sich Annabell Vatter gegen die komplette Abwehr der Eutinger durch, traf aber nur an den Pfosten. Im direkten Gegenzug fiel das 1:0 für die Gäste. Die Nürtinger Abwehr konnte die Flanke nicht verhindern, die von der Eutinger Stürmerin zum 0:1 (31.) verwandelt wurde.

Drückend überlegene Nürtingerinnen