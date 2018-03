Fußball: B-Juniorinnen-Oberliga

Aufatmen bei den B-Juniorinnen des FV 09 Nürtingen. Trotz eines 0:2-Rückstandes gelang den Nürtingerinnen der erste Saisonsieg, sie gewannen beim TSB Ravensburg mit 3:2 Toren.

In den ersten zehn Minuten sah man den Nürtingerinnen den Willen an, den ersten Saisonsieg einfahren zu wollen. Antonella Castro köpfte knapp über die Querlatte (1.) und es folgten Torchancen im Minutentakt. Melissa Morgenthalers 25-Meter-Knaller (7.) und eine Direktabnahme von Sara Schaible (8.) verfehlten knapp das Gehäuse der Ravensburgerinnen. Dann verpuffte das Spiel der Gäste vom Neckar und der TSB Ravensburg kam immer besser ins Spiel. Die Gastgeberinnen erspielten sich Torchancen, die meist von der Nürtinger Abwehr oder der Torspielerin zunichte gemacht wurden. So auch in der 35. Minute, als nach einem Nürtinger Abwehrfehler die Ravensburger Spielführerin Rachel Locher am schnellsten reagierte und den Ball zum 1:0 in die Maschen setzte.