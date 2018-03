Der TV Bempflingen ist heiß

Fußball-Kreisliga B, Staffel 5: FCU kommt auf dem Zahnfleisch daher

Der Dreikampf an der Spitze geht weiter, doch vom Spitzentrio sind an diesem Wochenende nur zwei Mannschaften im Einsatz. Primus FV 09 Nürtingen II muss wohl mit ansehen, wie die beiden Mitkonkurrenten vorbeiziehen und von hinten prescht auch noch Marsonia heran.

Die Bempflinger sind heiß auf den Wimpel, dies bestätigt ihr Coach Martin Vöhringer. Zudem hat man im Hinspiel beim 1:1 in Neuffen zwei wertvolle Zähler verloren, das haben Knöll & Co bestimmt nicht vergessen. „Wir müssen weiterhin hoch konzentriert zu Werke gehen und alle Register ziehen, denn Neuffen ist ein unangenehmer Gegner“, so Vöhringer, der weiterhin berufsbedingt auf seinen Kapitän Jens Lauxmann verzichten muss und hofft, dass alle Angeschlagenen bis Sonntag fit sind. Seit sich die Personallage etwas entspannt hat, ist Neuffens Zweite aber auch wieder besser geworden. Gerade rechtzeitig also, um einen erneuten Coup gegen Bempflingen zu landen? Das ist zwar zweifelhaft, aber nicht unmöglich. „Es wäre allerdings anmaßend, noch einmal solch eine Überraschung zu erwarten, die Bempflinger sind fixiert, haben dazu noch den Heimvorteil. Ein Punkt wäre schon eine Sensation“, so Vorstandsvorsitzender und Co-Trainer Ralf Nuffer, der zumindest auf seinen Spielführer Timo Trost verzichten muss.