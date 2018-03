Der Flexi-Bar ist einfach wunderbar

13.02.2018, Von Horst Jenne — E-Mail verschicken

Serie „Wir machen Sport“ (18): Schwingstab kräftigt die Tiefenmuskulatur – Was simpel aussieht, ist ganz schön anstrengend

Da liegt er, der Stab, der Wunderdinge vollbringen soll. Aber er kann keine weißen Kaninchen aus einem Zylinder zaubern. Dennoch erfreut er sich zunehmender Beliebtheit. Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen schwört auf ihn, auch andere Sportstars und unzählige Hobbysportler trainieren mit ihm. Was liegt also näher, dieses ominöse Etwas einmal selbst auszuprobieren.

An einem Donnerstag mache ich mich auf den Weg in die Wendlinger Gartenschule. In der Sporthalle im Keller treffe ich Paul Keller. Der Gesundheitsapostel des TSV Wendlingen leitet dort einen Kurs mit einem Flexi-Bar. Flexi-Bar? Ja, so heißt dieser schwingende Wunderstab. Er sieht simpel aus, gilt jedoch als eines der wirksamsten Trainingsgeräte überhaupt. Weil er durch seine Vibration die Tiefenmuskulatur kräftigen soll. Deshalb ist er auch sehr geeignet für gesundheitliche Prävention und Rehabilitation. So ganz nebenbei soll er noch eine gute Figur machen. Ich bin gespannt, was für eine Figur ich an diesem Abend abgebe.