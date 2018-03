Den Aufstieg im Visier

Judo-Württembergliga: JVN gelingt kein ganz perfekter Auftakt

Der JV Nürtingen hat in diesem Jahr ein klares Ziel vor Augen: Der Titelgewinn in der Württembergliga und der damit verbundene Aufstieg wird angepeilt. Trotz bärenstarker Mannschaft schlitterte der JVN in Esslingen mit zwei klaren Siegen und einer Niederlage aber knapp am perfekten Auftakt vorbei.

Als Gegner standen dem JVN die Mannschaften des VfL Ulm, des JC Herrenberg und von Frisch Auf Göppingen gegenüber. Obwohl die Nürtinger die 60-Kilo-Klasse unbesetzt lassen mussten war der VfL Ulm chancenlos (5:2). Die Ulmer punkteten lediglich noch in der Klasse bis 73 Kilogramm. Sven Walser, der sich inzwischen routiniert in der Württembergliga schlägt, holte den Punkt bis 81 Kilogramm. In der 90-Kilo-Klasse stand mit Carsten Finkbeiner ein starker „Fremdstarter“ vom KSV Esslingen auf der Matte. Der Esslinger holte den nächsten Punkt für den JVN. Jörn Linckh überzeugte wie gewohnt in der offenen Klasse. David Sinz (bis 100 Kilogramm) zwang Tim Fritzmann mit einer im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Würgetechnik zur Aufgabe. Lediglich Dirk Kittelberger, der Junior in der Nürtinger Mannschaft, musste sich dem Ulmer Daniel Ruf geschlagen geben. Tobias Mayer holte zum Abschluss den letzten Punkt der Begegnung, sodass der JVN am Ende mit 5:2 als klarer Sieger von der Matte ging.