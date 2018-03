Charakterfrage stellen

Handball-Landesliga, Staffel 2

Kommt in Schorndorf die Wende? Am Samstag, 20 Uhr, muss der SKV Unterensingen in der Sporthalle Grauhalde bei der SG ran.

Schorndorf steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, der SKV Unterensingen auf Rang fünf. Das Hinspiel in Unterensingen gewann der SKV mit 36:27, und auch in den vergangenen Jahren gab es für die SG eigentlich wenig gegen die Bettwiesenhandballer zu holen. Sieht man allerdings die aktuelle Entwicklung, so haben die Schorndorfer sicherlich gute Chancen, diese Negativserie zu durchbrechen.

Der SKV präsentiert sich aktuell völlig außer Form. In den sechs Partien in diesem Kalenderjahr holte man noch keinen Sieg und lediglich einen Punkt, der letzte Erfolg wurde am 18. Dezember 2011 gegen das Tabellenschlusslicht Wangen geholt. Selbst ein Acht-Tore-Vorsprung vergangene Woche in der Partie in Heiningen sollte am Ende nicht zu einem Punktgewinn reichen. Das Team von Trainer Benjamin Brack muss sich nun sicherlich die Charakterfrage stellen lassen, nachdem man die Vorrunde noch auf Tabellenplatz zwei in Schlagdistanz zur Spitze abschloss. Es gilt jetzt, Mittel und Wege zu finden, die Blockade im Kopf zu lösen und die durchaus vorhandenen Stärken wieder frei zu machen, um die letzten Saisonspiele für den Verein, die Spieler und die Zuschauer versöhnlich zu gestalten. fs