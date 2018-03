Basketball-Bezirksliga Ost, Herren

Völlig einseitige Partie beim 105:58-Sieg über den SV Oberelchingen II

Die Nürtinger Basketballer feierten am vergangenen Sonntag eine Premiere. Zum ersten Mal gab es unter dem neuen Trainer Jörg Fischer ein dreistelliges Ergebnis. Beim 105:58 (55:31) über eine Rumpfmannschaft des SV Oberelchingen II blieb die TGN auch im achten Saisonspiel siegreich und Klassenprimus TSG Söflingen auf den Fersen.

Mit gerade mal sechs Mann auf dem Mannschaftsmeldebogen konnte sich der Gast an diesem Tag natürlich nichts ausrechnen. So entwickelte sich dann auch die erwartete einseitige Partie. Spannung gab es in den letzten Spielen genug, und so war der Nürtinger Trainer nicht undankbar, auch einmal experimentieren zu können. Die Überlegenheit der TGN wurde immer deutlicher und auch in Zählbares umgemünzt. Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber bereits mit 23:18 Punkten. Im zweiten Viertel spielte weiterhin nur eine Mannschaft nämlich das Team um Trainer Jörg Fischer. Von den Gästen war reichlich wenig zu sehen, allenfalls bei Einzelaktionen. In der Defensive dagegen zeigten sie sich gegen die schnellen Nürtinger Angriffe unbeholfen. Dieses Viertel wurde folgerichtig mit 32:13 Punkten gewonnen, sodass bis zum Seitenwechsel der Vorsprung auf 55:31 angewachsen war.