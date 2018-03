Aichtaler vorne dabei

10.03.2018, — E-Mail verschicken

Ski alpin: Plätze vier, fünf und sechs beim Sölden-Gedächtnisrennen

Die alpinen Ski-Rennläufer des SC Aichtal belegten beim Sölden-Gedächtnisrennen in Mellau, zwei Verbandsrennen des Schwäbischen Skiverbands im Bregenzerwald, vordere Platzierungen. Die Plätze vier, fünf und sechs sprangen für die SCA-Starter heraus.

Emma Novosadtko vom SC Aichtal fuhr in Mellau knapp am Podest vorbei.

Bei herrlichem Winterwetter mit strahlendem Sonnenschein gingen die Läufer an den Start. Der Slalom verlangte sportlich einiges von den zwölf- bis 16-jährigen Rennläufern. Emma Nowosadtko (SC Aichtal) verpasste um 18 Hundertstel das Treppchen bei der U16 und landete auf dem vierten Platz. Vom TSV Jesingen kämpfte sich Jasmin Linha ebenfalls unter die Top Ten und wurde Siebte. Gewonnen hat Charlotte Mauz vom SC Buchhorn vor Julia Wörndle (DAV Ulm) und Sina Nausester (SC Oberstaufen).

Joshua Harrer und Vincent Wüst (beide SCA) starten in der Klasse U14 im jüngsten Jahrgang in ihrem ersten Rennjahr auf Verbandsebene. Wüst fuhr eine enge Linie, schied aber an Tor 38 aus. Für Harrer gab es das bisher beste Ergebnis. Nach einigen ersten Plätzen in der Region konnte er in Mellau den fünften Rang auf Verbandsebene einfahren. Die Klasse U14 hat Paul Weimper vom SC Wiesensteig gewonnen.