Fußball: Die SGM Wendlingen/Ötlingen bietet an den Freitagen 9. März, 16. März und 23. März ein Schnuppertraining für Mädchen an. Trainiert wird in der kleinen Halle des Ludwig-Uhland-Gymnasiums in Kirchheim, in der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle in Ötlingen und in der Turnhalle der Gartenschule in Wendlingen.