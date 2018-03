Die Liparischen Inseln

Nur noch zwei Plätze verfügbar!

Wilde Natur, klares Meer und faszinierende Vulkane

Europareise vom 30. Juni bis 06. Juli

Mit AboCard p. P. im DZ € 1.595,–

Ohne AboCard € 1.675,–

Die Liparischen oder auch Äolischen Inseln – benannt nach dem griechischen Windgott Aiolos – liegen vor Siziliens Nordküste im Tyrrhenischen Meer. Im Jahr 2000 erklärte die UNESCO das Archipel vulkanischen Ursprungs zum Weltnaturerbe. Jede der sieben Hauptinseln Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi und Panarea begeistert durch ihren eigenen Charme.

Erleben Sie das herrliche Mittelmeer, die unberührte Natur mit Ihren vielfältigen geologischen Besonderheiten und tauchen Sie ein in das mediterrane Leben mit seinen Traditionen. Entdecken Sie lebendige Ortschaften und ursprüngliche Gemeinden und lassen Sie sich in die faszinierende Welt der Vulkane entführen.

Reiseprogramm:

1. TAG · ANREISE ÜBER SIZILIEN NACH LIPARI

Sie fahren mit dem Bus von Nürtingen zum Flughafen Stuttgart und fliegen nach Catania auf Sizilien. Nachdem Sie von Ihrer Reiseleitung in Empfang genommen wurden, fahren Sie vorbei am Vulkan Ätna und der Straße von Messina an die Nordküste der Insel. Mit dem Schiff gelangen Sie dann von Milazzo nach Lipari – dem Hauptort der gleichnamigen Insel. Nach der Zimmerbelegung im 4-Sterne-Hotel stoßen Sie mit einem Empfangscocktail auf den Beginn Ihrer Reise an und lassen den Tag schließlich beim Abendessen ausklingen.

2. TAG · AUSFLUG «HAUPTORT LIPARI, ZAUBERHAFTES PANAREA UND FEURIGES STROMBOLI»

Am heutigen Tag widmen Sie sich zunächst dem Hauptort der größten Insel des Archipels. Beim Rundgang lassen Sie sich von der Kleinstadt Lipari mit ihren engen Gassen und bunten Häusern in den Bann ziehen. Auf der rund sechzig Meter hohen Akropolis – dem Burgberg Liparis – besuchen Sie die im 16. Jahrhundert durch die damalige spanische Regierung errichtete Festungsanlage. Neben weiteren Gebäuden befindet sich auch die Kathedrale San Bartolomeo und das Museo Archeologico Eoliano innerhalb des Mauerrings. Bei der Besichtigung des Museums tauchen Sie in die Besiedlungsgeschichte der Inselgruppe ein.



Nach dem Mittagessen in einem Restaurant am Hafen fahren Sie zur kleinsten der Liparischen Inseln. Gemeinsam mit der unbewohnten Insel Basiluzzo und mehreren Klippen bildet Panarea einen eigenen kleinen Archipel innerhalb der Inselgruppe. Freuen Sie sich auf die Bucht Cala Junco mit ihrem in herrlichen Blautönen schimmernden Meerwasser. Im Anschluss erreichen Sie, vorbei am Capo Milazzese, den Strand von Drauto und den Hafen San Pietro. Erkunden Sie das Dorf, dessen Grenzen fließend in die Nachbarorte Ditella und Drauto übergehen, auf eigene Faust. Abends gelangen Sie vorbei an Basiluzzo nach Stromboli mit dem gleichnamigen, ständig aktiven Vulkan. An der Nordwestküste lassen Sie sich von der Sciara del Fuoco begeistern. In unregelmäßigen Abständen – minütlich bis stündlich – kommt es aus mehreren Krateröffnungen des einzigartigen Strombolis zu kleinen und auch größeren Eruptionen. Das hierbei ausgeworfene Material, welches nicht in den Krater zurück fällt, rollt oder fließt über die «Feuerrutsche» in das Meer. Am späten Abend kehren Sie nach Lipari zurück.

3. TAG · «GRÜNE INSELSCHÖNHEIT SALINA» (FAKULTATIV)

Nordwestlich von Lipari liegt die von den beiden erloschenen Vulkanen Monte Fossa delle Felci und Monte dei Porri geprägte Insel Salina. Durch eine Süßwasserquelle verfügt Salina über eine reiche Vegetation und bildet einen herrlichen Kontrast zu den anderen Inseln des Archipels. Mit Ausnahme der Umgebung der Orte und einem Küstenstreifen im Nordosten steht die Insel seit 1983 unter Naturschutz. Nach dem Frühstück machen Sie sich vom Hafen Marina Corta, vorbei an den Bimssteinbrüchen, auf den Weg nach Santa Maria Salina. Südlich der Gemeinde befindet sich der Salzsee, von dem sich der Name der Insel ableitet. Salzgewinnung und -export waren bis Ende des 19. Jahrhunderts eine wichtige Erwerbsquelle der Bewohner Salinas. Im Anschluss an etwas Zeit zur freien Verfügung fahren Sie zur Mittagszeit nach Malfa im Inselnorden, wo Sie auf einem typisch salinischen Bio-Bauernhof eine Verkostung von traditionellem Malvasia-Wein und regionalen Produkten erwartet. Zum Abschluss erkunden Sie Lingua im Südosten Salinas auf eigene Faust. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die romantischen Gassen oder genießen Sie die berühmte Granita des Ristorante «Alfredo da Cucina» (fakultativ). Mit dem Schiff fahren Sie schließlich zurück zum Hotel in Lipari, wo Sie das Abendessen erwartet (Preis inklusive Schifffahrt und Verkostung: 80,- €).

4. TAG · AUSFLUG «WILDE INSELN ALICUDI UND FILICUDI»

Heute widmen Sie sich den beiden kleinen Inseln Alicudi und Filicudi im Westen des Archipels. Mit dem Schiff fahren Sie am Morgen von Marina Corta um die Südspitze Liparis und vorbei an den Faraglioni – den eindrucksvollen Felsformationen vor der Küste – nach Alicudi Porto. Etwa einhundert Menschen leben auf dem nahezu runden, aus dem Vulkan Filo dell’ Arpa bestehenden Eiland. Freuen Sie sich auf einen Rundgang durch den einzigen Ort der wildesten der Liparischen Inseln. Alicudi verfügt über kein Straßennetz – die einzelnen Häuser Alicudi Portos und der Ortsteile sind durch Jahrhunderte alte Steintreppen miteinander verbunden. Noch heute dienen Maulesel als Haupttransportmittel. Danach machen Sie sich auf den Weg nach Filicudi. Vorbei am aus dem Meer ragenden Obelisken La Canna, der karibisch anmutenden Grotta del Bue Marino und um das malerische Capo Graziano erreichen Sie Filicudi Porto. Gestalten Sie die Zeit nach Ihren eigenen Wünschen und tauchen Sie ein in das Flair dieser, vor allem unter Naturliebhabern als Geheimtipp geltenden, Insel. Gegen Abend kehren Sie zum Hotel zurück und genießen das Abendessen.

5. TAG · AUSFLUG «DAMPFENDES VULCANO»

Nach dem Frühstück fahren Sie vorbei an Liparis Vinci-Strand und der Grotta degli Angeli nach Vulcano. Die südlichste der Liparischen Inseln galt in der römischen Mythologie als Schmiede des Vulcanus – des römischen Gottes des Feuers. Dampfende Fumarolen und Schwefelgeruch zeugen von der nach wie vor anhaltenden, leichten vulkanischen Aktivität. Nachdem Sie Vulcano Porto erreicht haben, gelangen Sie zum Fangoteich, in den durch den Druck der Gase aus dem Erdinneren schwefelhaltiger Schlamm gepresst wird. Im Anschluss widmen Sie sich dem, aus zwei Kratern bestehenden, Gran Cratere. Eine Wanderung führt Sie auf den knapp 400 Meter hohen Vulkankegel. Genießen Sie den beeindruckenden Ausblick vom Gipfel, bevor Sie sich auf den Rückweg zum Schiff machen, welches Sie nachmittags nach Lipari bringt. Nach der Rückkehr zum Hotel wird Ihnen das Abendessen serviert.

6. TAG · AUSFLUG «LEBENDIGES LIPARI» SOWIE FAHRT IN DEN RAUM CATANIA

Am heutigen Tag entdecken Sie die größte Insel des Archipels bei einer Rundfahrt. Lipari war nachweislich bereits im vierten vorchristlichen Jahrtausend besiedelt und wurde so zum Zeugen Jahrtausender alter Menschheitsgeschichte. Im Laufe der Jahrhunderte lebten verschiedenste Völker auf der Insel und hinterließen ihre Spuren. Freuen Sie sich auf die traumhafte Küste, malerische Dörfer, weißen Bimsstein und schwarzen Obsidian sowie herrliche Ausblicke auf das türkisblaue Tyrrhenische Meer. Schließlich fahren Sie mit dem Schiff nach Milazzo und mit dem Bus zu Ihrem 4-Sterne-Hotel im Raum Catania. Beim Abendessen lassen Sie die Eindrücke der Reise nochmals Revue passieren.

7. TAG · AUSFLUG NACH TAORMINA SOWIE RÜCKREISE NACH NÜRTINGEN

Taormina ist ohne Zweifel eines der bezauberndsten Städtchen Italiens. Ihresgleichen sucht allein die Ortslage: Auf einem Hochplateau des Monte Tauro thront der historische Kern der schönen Stadt; der Blick kann über die gesamte Küste, über das Meer und zum mächtigen Ätna schweifen. Bereits um 1300 v. Chr. siedelte sich das Volk der Sikuler an diesen Berghängen an. Auch die Griechen lebten hier und die Römer bauten auf dem Plateau stattliche Villen. Eine Führung bringt Sie zu den interessantesten Beispielen verschiedener Siedlungsepochen von Taormina. Nach einer Mittagspause (fak.) haben Sie außerdem Zeit für einen ausführlichen Stadtbummel durch die Boulevards mit zahlreichen schicken Geschäften. Im Anschluss werden Sie zum Flughafen Catania gebracht und treten den Rückflug nach Stuttgart an. Mit dem Bus fahren Sie schließlich zurück nach Nürtingen.

Stand: November 2017; Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Mindestteilnehmerzahl für den fakultativen Ausflug: 15 Personen

