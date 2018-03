Leserreisen 2018

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Wochen ist unser Leserreisen-Jahr 2017 mit einer beeindruckenden Reise zur Trüffelernte ins Piemont zu Ende gegangen. Wieder konnten wir mit unseren Leserinnen und Lesern gemeinsam viele neue Eindrücke sammeln: von Grönland im Norden bis zu den Azoren mitten im Atlantik. Immer kam die Frage von Ihnen: „Welche Leserreisen machen Sie 2018?“ Mit dieser Sonderbeilage möchten wir mit Ihnen einen Blick auf das Reisejahr 2018 werfen. Ob faszinierende Städte, einzigartige Naturphänomene oder einfach nur entspannende Momente: Auch im kommenden Jahr gibt es auf unseren Leserreisen wieder allerhand zu erleben.



Mit Rom auf neuen Wegen beginnen wir unser Reisejahr. Erleben Sie die Stadt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln und mit besonderen Besichtigungspunkten.



Wieder aufgreifen werden wir nach großem Erfolg 2013 die Rundreise Märchenhaftes Usbekistan. Unser Reiseleiter Oybek Ostanov freut sich schon auf uns.



In der Serie Städtereisen werden wir erstmals das „Lebendige Valencia“ anbieten. Freuen Sie sich auf Spaniens schöne Hafenstadt.



Ebenfalls eines unserer neuen Ziele (das selten im Angebot von Leserreisen auftaucht), sind die Liparischen Inseln. Vor Siziliens Nordküste, im Tyrrhenischen Meer gelegen, ist diese Archipel seit 2000 Weltnaturerbe der UNESCO.



Drei junge Ostseerepubliken, die seit 2004 Mitglieder der EU sind, Estland – Lettland – Litauen, werden Ziel unserer zweiten Kultur-Länderreise sein. Entdecken Sie mit uns das Baltikum.



Wer kennt ihn nicht: Commissario Brunetti. Der Held aus Donna Leons Romanen

gibt uns die Wege seiner Abenteuer in Venedig vor. Erleben Sie die Lagunenstadt auf den Spuren Brunettis.



Zum Abschluss des Reisejahrs geht es noch einmal in den Süden: Latium und Rom. Schwerpunkte dieser Reise sind traumhafte Orte am Mittelmeer, schöne Orte an der latinischen Küste und der Besuch der Insel Ponza, bevor es zum Abschluss noch für drei Tage nach Rom geht.

Finden Sie Ihr Traumziel, und denken Sie daran: alle Reiseziele haben nur ein begrenztes Kontingent. Unser Leserreisen-Team freut sich, Sie im Obertor begrüßen zu dürfen.

Selbstverständlich werden alle unsere Leserreisen von den bewährten Verlagsbegleitern betreut.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst

Christian Fritsche

und das Leserreisen-Team





Nachfolgend finden Sie alle Leserreisen für 2018 aufgelistet. Eine Übersicht über alle Reisen als PDF finden Sie hier.