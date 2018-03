Leserreise nach Myanmar 2016 – eine Bildauslese

Die Reisegruppe der Nürtinger Zeitung durfte eine wunderschöne Reise in ein ungewöhnliches Land erleben. Myanmar, früher auch Birma oder Burma genannt, hat mit ihren unzähligen Pagoden und Tempel eine ganz eigene Ausstrahlung. Wir waren in der Millionenmetropole Yangon, in Mandalay, in der ländlichen Gegend von Bagan und am Inle-See. Egal wo wir uns aufgehalten haben, die Menschen sind fleißig, unheimlich freundlich und entgegenkommend. Ein Geheimtipp für alle, die ein noch ursprüngliches und bisher vom Tourismus verschontes Land kennenlernen wollen.