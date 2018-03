Wanderreise im Tessin Die Wanderreise der Nürtinger/Wendlinger Zeitung führte dieses Jahr ins wunderschöne Tessin. Die Reisegruppe wohnte in Locarno, direkt am Lago Maggiore. Hier begannen auch die täglichen Ausflüge. Wir fuhren mit dem Boot über den Luganer See und auf dem Lago Maggiore zu den Borromäischen Inseln in Italien. Der Bus brachte uns in die idyllischen Hochtäler von Verzasca und Maggia. Bei unserer Höhenwanderung ging es mit der Standseilbahn auf den Monte San Salvatore, wo wir eine wunderschöne Rundumaussicht genießen durften. Auch die schmackhaften Tessiner Spezialitäten haben wir kennen gelernt, bevor wir über Chur wieder in die Heimat zurück kehrten.

