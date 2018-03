Digital-Abo FAQ



Anmeldung

Loggen Sie sich mit Ihrer AboCard-Nr. und Ihrem Nachnamen auf dem E-Paper-Feld (Online-Ausgabe) bei www.ntz.de ein. Sie werden aufgefordert Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort zu hinterlegen. Das Passwort können Sie frei wählen. Nach dem Absenden der Daten erscheint eine Bestätigung.



AboCard-Nr. vergessen

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen unter E-Mail vertrieb@ntz.de oder Tel. 07022 / 94 64 – 290 gerne weiter. Bei Bedarf schicken wir Ihnen auch gerne eine neue AboCard zu.



Passwort vergessen

Im Anmeldebereich (Login mit E-Mail) finden Sie den Link „Haben Sie Ihr Passwort vergessen?“. Klicken Sie auf diesen und tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann eine E-Mail, die die Eingabe eines neuen Passworts ermöglicht.



Einloggen in die NTZ App

Nach dem Öffnen der App erscheint die Startseite. Unten rechts finden Sie das Feld „Zugang mit Abo“ bzw. „Login“. Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Wenn Sie auf „Speichern“ klicken, müssen Sie Ihre Anmeldedaten bei nächsten Mal nicht erneut eingeben.



Anmeldung erfolglos

Wenn Sie bereits von Anmeldung mit AboCard-Nummer auf Anmeldung mit E-Mail-Adresse umgestellt haben, überprüfen Sie, ob Sie im Bereich „Login mit E-Mail“ Ihre E-Mail-Adresse und Ihr selbst gewähltes Passwort in korrekter Schreibweise eingegeben haben. Ansonsten müssen Sie diese Daten erst hinterlegen.



Vorteile

Das Digital-Abo bietet Komfortfunktionen wie Artikelansicht und Stichwortsuche. Die Buchstaben sind gestochen scharf und können beliebig vergrößert werden. Durch die Möglichkeit die Ausgaben zu Hause oder im Hotel per WLAN auf Ihr Tablet oder Handy herunterzuladen, können Sie Ihre Zeitung zu jeder Zeit an jedem Ort bequem lesen.



Auf welchen Endgeräten kann das Digital-Abo gelesen werden?

Das E-Paper steht Ihnen wie gewohnt für PC und Laptop zur Verfügung. Die Apps für Android und Apple iOS können Sie bequem auf dem Smartphone und Tablet nutzen. Ein Abonnement kann auf bis zu 3 Geräten in einem Haushalt genutzt werden.



Probleme bei der Darstellung

Möglicherweise verfügt Ihr Flash Player nicht über die aktuellste Version und muss aktualisiert werden. Bei Problemen mit der App kann auch ein Neustart der App oder des Geräts helfen.