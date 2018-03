Ab in die Flitterwochen

Was geschieht nach dem schönsten Tag des Lebens? Die Anspannung der letzten Wochen fällt nach der Hochzeit ab. Was jetzt fehlt, sind wunderbar romantische Flitterwochen, die einem ewig in Erinnerung bleiben. Einige Paare entscheiden sich mittlerweile für zwei entspannte Urlaubswochen nicht zu weit weg und nehmen im kommenden Jahr den gesamten Jahresurlaub für eine große Fernreise wie beispielsweise eine Safari in Afrika oder eine Abenteuertour im südamerikanischen Dschungel.

