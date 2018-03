Nils Schmid, SPD-Kandidat für den Wahlkreis Nürtingen, sieht freilich auch eine "schlimme Schlappe" seiner Partei. Die SPD habe im Gegensatz zum Land nicht von der Arbeit der SPD in der Groko profitiert. Zudem hätten sich viele Menschen vom Tempo wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen überfordert gefühlt. Und: Reibungen zwischen einer Volkspartei in der Regierung und einer andren in der Opposition seien gut. Das sagte der in Berlin weilende Kandidat gerade per Telefon zu unserer Zeitung.