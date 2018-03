Zum MBA mit Nachlass

NÜRTINGEN (pm). Das Institut Campus of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) gewährt bis Ende April anlässlich des 15-jährigen Bestehens seiner berufsbegleitenden MBA-Programme einen Nachlass auf die Studiengebühren in Höhe von 3000 Euro, dies teilt die Hochschule mit. Am Freitag, 23. Februar, können sich Interessierte im neuen Hochschulgebäude in der Sigmaringer Straße 25 über die geänderten Finanzierungsbedingungen und die aktuellen Inhalte und Perspektiven der MBA-Studiengänge „Management and Finance“, „Management and Real Estate“ und „Management and Production“ informieren. Anmeldung unter www.mba-studiengang.de (Kontakte) oder Telefon (01 57) 54 14 13 80.