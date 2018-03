Vom Konzept bis zur Serienfertigung

Bebro präsentiert sein Spektrum an Elektronik-Dienstleistungen

Erstmals wieder nach etlichen Jahren hat man sich bei der Firma Bebro Electronic wieder für einen Auftritt auf der Hannover Messe entschieden. Das Unternehmen präsentiert sich dort als Elektronik-Dienstleister, und Reiner Stockfisch, der Vertriebs- und Marketingleiter, berichtet von sehr guten Geschäften.

Bebro Electronic, das zur Munz-Magenwirth-Gruppe gehört, bietet Dienstleistungen rund um elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Konzept-Entwurf über die Entwicklung und Konstruktion, dem Design bis zum Prototypenbau und schließlich der Serienfertigung. Darüber hinaus übernimmt Bebro die komplette Auslagerung der Montage von Mechatronikbaugruppen für den Kunden. Gefertigt wird in Frickenhausen oder am Produktionsstandort in Tschechien. Darüber hinaus verfüge man über eine eigene Einkaufsorganisation in Fernost. Der Kunde kann seine Organisation straffen und bekommt seine Elektronik zu einem festen Preis, erläutert Stockfisch. Und schließlich gehört noch ein After-Sale-Service zu den Dienstleistungen, also die Ersatzteilversorgung: Wir können dem Kunden zehn bis 15 Jahre lang das gleiche Produkt liefern, entweder durch Lagerung von Bauteilen oder Halbfabrikaten oder durch Nachentwicklung vergleichbarer Bestandteile.