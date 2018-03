Unterstützung für Langzeitarbeitslose

12.01.2013, — E-Mail verschicken

Caritas startet in Esslingen ein neues Programm

ESSLINGEN (pm). Die Caritas in Baden-Württemberg bietet seit diesem Jahr an zwölf Standorten im Land ein Programm an für langzeitarbeitslose Menschen, um sie dauerhaft in Arbeit zu bringen. Diese Personen hätten nach wie vor nur schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sie profitierten nicht vom Aufschwung, so die Caritas in einer Pressemitteilung.

Einer der zwölf Standorte ist in Esslingen. Unter dem Stichwort NIL (nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen) würden die Teilnehmer aus dem Landkreis Esslingen für eine Arbeitsstelle qualifiziert und dorthin vermittelt. Am neuen Arbeitsplatz begleiteten Sozialarbeiter die Teilnehmer weiterhin, vor allem während der kritischen Phase nach der Arbeitsaufnahme. Auch Arbeitgeber erhielten Beratung, damit sie Probleme im Betrieb möglichst früh erkennen und einem Abbruch der Beschäftigung entgegenwirken könnten.

Mit 1,1 Millionen Euro wird das Projekt landesweit aus dem Topf des Europäischen Sozialfonds gefördert. Für Sven Parylak, Bereichsleiter Arbeitshilfen bei der Caritas Fils-Neckar-Alb, stellt NIL eine große Chance dar: „Da die Bundesregierung die Angebote für langzeitarbeitslose Menschen drastisch gekürzt hat, mangelt es an geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen. Die hier vorliegende Förderung übertrifft in ihrer Konzeption auch die bisher bekannten Angebote, da sie das persönliche, familiäre wie das berufliche Umfeld in den Blick nimmt.“