Putzmeister kauft Fahrmischer-Firma

21.07.2012

Hersteller erweitert mit Übernahme von Intermix seine Produktpalette

AICHTAL (rik). Die Putzmeister Holding hat vier Monate nach ihrer Übernahme durch den chinesischen Sany-Konzern den Hersteller von Fahrmischern Intermix aus Heimertingen bei Memmingen übernommen. Dies gab der Aichtaler Hersteller von Betonpumpen gestern bekannt. Damit ergänze man seine Produktlinie um weitere Baumaschinen, so Putzmeister-Geschäftsführer Norbert Scheuch: „Die Übernahme rundet unser Portfolio perfekt ab.“ Die Verträge seien am Donnerstag unterzeichnet worden. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Die Firma Intermix wurde 1984 von Hans-Georg Stetter gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrmischer, also fahrbare Betonmischer, mit denen Frischbeton zur Baustelle transportiert wird. Am Stammsitz in Heimertingen befinden sich der Kundendienst und eine Logistik-Zentrale zur Auslieferung der Maschinen. Montiert würden die Fahrmischer in Deutschland. Intermix produziert und liefert nach eigenen Angaben jedes Jahr bis zu 800 Maschinen weltweit. 150 Leute sind dort beschäftigt. Standorte und Beschäftigte von Intermix blieben bestehen, teilt Putzmeister auf Nachfrage mit. Auf die Belegschaft in Aichtal habe der Kauf keine Auswirkungen.