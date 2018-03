Preis für Start-ups

21.02.2018, — E-Mail verschicken

(pm) Die Wirtschaftsjunioren in der Region Stuttgart loben einen Gründerwettbewerb aus. Dieser ist mit 10 000 Euro dotiert. „Wir wollen die Entwicklung von Gründern noch intensiver fördern – und Start-ups dabei, Mut, ihre Ideen und Träume zu realisieren“, so Daniel Aichinger, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Esslingen und einer der Initiatoren des Wettbewerbs „Start.Up.Star.“. Voraussetzung für die Teilnahme: Es muss sich um eine Neugründung handeln, im Idealfall ist der Bewerber im ersten Jahr seiner Aktivität. Die Gründung sollte einen der folgenden Bereiche fokussieren: Familie und Beruf, Bildung, Social Entrepreneurship oder Umwelt. Aichinger: „Wir suchen Start-ups, die für eine positive Veränderung der Gesellschaft stehen. Daher haben wir diese Themenschwerpunkte festgelegt.“ Die zwölf besten Gründer präsentieren ihre Ideen bei der B2B-Messe am 13. Juli im Parkhotel Stuttgart, Messe-Airport. Es folgt ein intensives Gründer-Coaching mit Experten. Die Präsentation der besten sechs Gründer ist beim Ball der Wirtschaft am 17. November im Parkhotel Stuttgart. Bewerbung per E-Mail an startupstar@wj-region-stuttgart.de. Weitere Informationen gibt es bei Daniel Aichinger, E-Mail aichinger@kbk-demografieberatung.de, Telefon (01 71) 7 42 59 44.