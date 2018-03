Planspiel Börse startet

22.09.2009

(pm) Das Planspiel Börse der Kreissparkasse geht in eine neue Runde. Start ist am 5. Oktober. Ausgestattet mit einem fiktiven Startkapital können Schüler und Studenten in Aktien, Fonds und festverzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate investieren. Ziel ist es, den Depotwert durch geschickte Anlage und Transaktionen innerhalb von zehn Wochen bestmöglich zu vermehren. Spielerisch eignen sie sich so Börsenwissen an. Das Strategiespiel wartet diesmal mit einer Neuerung auf: Der Trend zur Investition in nachhaltige Geldanlagen wird als weiterer Schwerpunkt berücksichtigt. So stammen 80 der insgesamt 175 handelbaren Wertpapiere aus Nachhaltigkeitsindizes. „Wir stellen den verantwortungsvollen Umgang mit Geld ganz bewusst in den Vordergrund, weil langfristiges Denken und Handeln immer wichtiger wird“, erklärt Franz Hirschle, Wertpapierexperte der Kreissparkasse. Anmeldungen zum Schülerwettbewerb nimmt Spielleiterin Michaela Schenk bis spätestens 1. November per E-Mail unter der Adresse michaela.schenk@ksk-es.de entgegen. Die Anmeldung zum Studentenwettbewerb erfolgt ebenfalls online über die Internet-Adresse www.ksk-es.de.

