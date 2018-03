Kindertagespflege



(pm) Bis zum Jahr 2013 soll ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für bundesweit durchschnittlich 35 Prozent der Kinder unter drei Jahren aufgebaut werden. Dafür werden 30 000 zusätzliche Tagespflegepersonen benötigt, die in der Regel auf selbständiger Basis tätig werden, teilt die Agentur für Arbeit Göppingen mit. Sie bietet zwei Informationsveranstaltungen für Personen, die sich eine Tätigkeit in der Kindertagespflege vorstellen können: in der Agentur für Arbeit in Esslingen, Plochinger Straße 2, am Freitag, 2. Oktober, um 9.30 Uhr, in der Göppinger Arbeitsagentur, Mörikestraße 15, am Dienstag, 29. September, ab 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich dafür interessiert, sollte, so die Agentur, Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern haben und persönliche und räumliche Voraussetzungen erfüllen. Vor Aufnahme der Tätigkeit als Tagespflegeperson erfolgt eine Eignungsfeststellung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.