Kappel & Dierolf übernimmt Kawa

15.12.2011, — E-Mail verschicken

Die Firma Kappel & Dierolf in Zizishausen übernimmt die Kawa & Zimmermann Bürosysteme aus Esslingen. Der Kaufvertrag wurde dieser Tage zwischen den beiden Gesellschafter-Geschäftsführern von Kawa & Zimmermann, Karlheinz Gebicke und Georg Dulgeridis, sowie Volker Fügel, Geschäftsführer von Kappel & Dierolf, unterzeichnet. Die Geschäftsführer beider Unternehmen sehen durch den Zusammenschluss einerseits eine Stärkung am Markt, zum anderen werde Karlheinz Gebicke 2012 in Ruhestand gehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kawa & Zimmermann wurde 1975 – damals noch als Saxon Büromaschinen – gegründet. 14 Mitarbeiter sind zurzeit dort beschäftigt. Sie werden alle übernommen, so wird mitgeteilt. Der Betrieb verbleibe zunächst in Esslingen und werde im Laufe des Jahres 2012 nach Zizishausen umziehen. Kappel & Dierolf wurde 1945 gegründet und 2006 von Wolfgang Kappel, Sohn des Gründers, an Volker Fügel, Michael Döttinger und Robert Bressmer übergeben, um sich in den Ruhestand zu verabschieden. Seither ist der Umsatz um 100 Prozent gestiegen, über 40 Mitarbeiter sind dort heute beschäftigt. Kappel & Dierolf zählt nach eigenen Angaben zu einem der führenden Unternehmen im Dokumentenmanagement in Süddeutschland. Das Bild zeigt von links Volker Fügel, Robert Bressmer, Michael Döttinger von Kappel & Dierolf sowie Georg Dulgeridis und Karlheinz Gebicke von Kawa & Zimmermann. pm