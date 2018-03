Gläubiger fordern 366 Millionen

13.02.2014, Von Oliver Schmale — E-Mail verschicken

Windreich-Insolvenz: Banken machen den größten Anteil aus – Insolvenzverwalter prüft

ESSLINGEN/WOLFSCHLUGEN. Zweites Treffen der Windreich-Gläubiger: Nachdem Anfang Januar die Anleihebesitzer zusammengetroffen waren, fand am Dienstag das erste normale Gläubigertreffen statt. Sie haben bislang Forderungen in Höhe von 366 Millionen Euro an dem insolventen Windparkentwickler Windreich GmbH angemeldet, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Holger Blümle nach der mehrstündigen Veranstaltung im Neckar-Forum in Esslingen mitteilte. In der genannten Summe sind jene 125 Millionen Euro enthalten, die sich das von Willi Balz gegründete Unternehmen von Anlegern über die Ausgabe von zwei Anleihen besorgte.

Ob alle Forderungen berechtigt seien, müsse deren Prüfung ergeben. Dies sei noch nicht erfolgt. Blümle gab einen Überblick über die Entwicklung des Insolvenzverfahrens. Nicht gerade einfach für ihn sei folgender Umstand: Die Windreich-Gruppe hat sehr viele Untergesellschaften, die auf die ein oder andere Weise miteinander verwoben sind. Aktuell sind bei der insolventen Mutter noch 15 Mitarbeiter tätig und bei der ebenfalls insolventen WKU 24 Beschäftigte, wie der Sprecher mitteilte. Insgesamt gibt es fünf insolvente Unternehmen.

Willi Balz ebenfalls vor Ort