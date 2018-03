Generationswechsel bei der Firma Ocker

12.03.2005, — E-Mail verschicken

Generationswechsel bei der Firma Ocker

Pünktlich zum 40-Jahre-Betriebsjubiläum übergab Erwin Ocker seinen Sanitärbetrieb in Wolfschlugen an seine beiden Söhne Martin und Andreas Ocker. Es war zwar für die beiden Söhne nicht von Anfang an klar, dass sie in die Firma einsteigen werden, doch mittlerweile sind sie froh, die Chance ergreifen zu können, einen bereits eingeführten und bekannten Betrieb zu übernehmen. Seit dem 1. März leiten sie gemeinsam den kleinen Familienbetrieb, der damit auch einen neuen Namen bekommen hat. Die Firma heißt von nun an Gebäudetechnik Ocker und hat mit den Söhnen auch eine etwas veränderte Ausrichtung erhalten. Neben den klassischen Sanitär- und Flaschnertätigkeiten bietet der Betrieb jetzt auch Produkte aus dem weiten Gebiet der regenerativen Energien und der Photovoltaik an. Martin Ocker (rechts) ist schon seit 15 Jahren im elterlichen Betrieb tätig. Er hat zwei Meisterprüfungen in Stuttgart und Ulm zum Installateur und Flaschner abgelegt. Sein Bruder Andreas studierte nach seiner Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur Versorgungs- und Umwelttechnik in Esslingen und ist seit Oktober letzten Jahres in der Firma. Durch seine Ausbildung kann der Betrieb jetzt die komplette Planung von Sanitär- und Heizungsanlagen übernehmen. Ihren Vater wollen sie jedoch nicht sofort in den Ruhestand gehen lassen. acs