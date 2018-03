Frühjahr-Sommer-Kollektion von Luisa Cerano in frischem Farbmix

Der Sommer bei Luisa Cerano wird bunt. Das international bekannte Modelabel mit Sitz in Nürtingen präsentiert jetzt die Frühjahr-Sommer-Kollektion und macht damit Lust auf ein neues Outfit. „Farbe bekennen“ lautet das Motto und entsprechend frisch und leuchtend sind die Farben. Expressive Kontraste erzeugen Spannung und bringen Bewegung in das Spiel mit den Proportionen. Auf Wickeleffektkleidern und Blusen in neutralem Saharabeige tummeln sich intensive Karibikkolorits in Orange, Pink oder Grün und schaffen südländische Leichtigkeit. Hosen in Zigarettenform und in lässiger Weite werden kombiniert mit locker geschnittenen Shirts mit U-Boot-Ausschnitt. Überschnittene Pullover-Jäckchen als lässige Alternative zu Blazern und Jacken zeigen sich im Materialmix aus Leinenstrick und Seide. Großflächig expressiver Blumendruck auf leicht transparenter Crêpe-Qualität wetteifert mit Blockstreifen in Knallfarben. Eine Hommage an den amerikanischen Jet-Set der 60er- und 70er-Jahre feiern lässige Shirts und Jerseykleider im modischen Blockringel. Stoffe im dezenten Rosé setzen luxuriöse Akzente. Grafische Drucke strahlen farbenstark auf Kleidern und Röcken. Mit dieser eindrucksvollen Kollektion wird Luisa Cerano internationale Erfolge feiern und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Nürtinger Modelabel, das bei der Damenwelt rund um den Globus großen Anklang findet. pm