14.11.2007, Von Andreas Ehrfeld — E-Mail verschicken

Ein Viertel holt sich der Fiskus

Der Steuerexperte Rüdiger Philipowski informierte in der Stadthalle über die neue Abgeltungssteuer

NÜRTINGEN. Mit der ab 1. Januar 2009 geltenden Abgeltungssteuer kommen auf Anleger einige Änderungen bei der Besteuerung ihrer Kapitalerträge zu. Auf Einladung der Volksbank Kirchheim-Nürtingen informierte am Montagabend der Steuerexperte Professor Dr. Rüdiger Philipowski in der voll besetzten Stadthalle K3N über diese Reform.

Der bisherige Sparerfreibetrag in Höhe von 801 Euro für Alleinstehende und 1602 Euro für Verheiratete gilt auch in Zukunft. Sollten im Laufe des Jahres aber höhere Kapitalerträge erzielt werden, greift ab 2009 die Abgeltungssteuer. Das Finanzamt will dann 25 Prozent der Kapitalerträge haben. Die Steuer wird von der Bank, so wie bisher der Zinsabschlag, einbehalten und ans Finanzamt abgeführt, erklärte Rechtsanwalt und Steuerberater Philipowski.

Dann entfällt auch die Pflicht, die höheren Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Steuerpflicht des Bankkunden werde dann schon durch den Einbehalt abgegolten. Daher komme auch der Name der Steuer, so der Referent.