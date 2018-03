BKK Voralb zahlt Prämie

NÜRTINGEN (pm). Die BKK Voralb der Firmen Heller, Leuze und Traub zahlt ihren Mitgliedern eine Prämie von bis zu 60 Euro. „Wir wollen, dass unsere Mitglieder am Erfolg unserer BKK teilhaben“, so der Verwaltungsratsvorsitzende und Arbeitgebervertreter der Firma Heller, Gerhard Reiner, in einer Pressemitteilung. Bereits im Juli habe der Verwaltungsrat die Prämienzahlung beschlossen, rückwirkend für das Jahr 2011. Dieses habe mit einem „ordentlichen Gewinn“ abgeschlossen werden können.

Diese Woche hatte die Techniker-Krankenkasse als erste große gesetzliche Krankenkasse angekündigt, an ihre Versicherten eine Prämie auszahlen zu wollen. Bisher hatten sich nur einige kleinere Kassen zu Ausschüttungen entschlossen, wie sie die Politik angesichts der guten Finanzpolster der gesetzlichen Kassen fordert.

Laut Bernhard Zinser, Vorstand der BKK Voralb, sollen auch die Trägerunternehmen am Erfolg ihrer Krankenkasse teilhaben. So sei bereits zu Jahresbeginn 2012 ein Vertrag zur Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der Firma Heller in Kraft getreten. Bei Erfüllung der Ziele werde der Nürtinger Maschinenbauer zum Jahreswechsel ebenfalls einen Bonus erhalten. Nach derzeitigem Stand entwickle sich das Geschäftsjahr 2012 in finanzieller Hinsicht ebenfalls positiv, weshalb man auch für dieses Jahr eine Prämienzahlung in Aussicht stellen könne.