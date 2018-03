Batteriekraftwerk im Allgäu

ADS-TEC realisiert Großbatterie zur Netzstabilisierung

In momentan tief verschneiter Berglandschaft stehen die beiden Container von ADS-TEC. Foto: pm

NÜRTINGEN (pm). Im Ortsteil Bruck der Gemeinde Bad Hindelang bei Sonthofen steht seit Kurzem ein Batteriekraftwerk mit mehr als einem Megawatt Leistung. Geliefert wurde es von ADS-TEC in Nürtingen. Es sei das erste Kraftwerk dieser Art, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Großspeicher sei in das europäische Verbundnetz eingebunden und übernehme seit Februar Aufgaben der Netzstabilisierung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken sei die Reaktionszeit eines Lithium-Ionen-Batteriespeichers sehr schnell und flexibel. Im Bruchteil von Sekunden könne eine große Menge an Strom aus dem Netz aufgenommen und wieder abgegeben werden. Auch aus wirtschaftlichen Gründen biete diese Technologie heute schon Vorteile. Projektingenieur Patrick Weiß: „Der Ausbau von Großbatteriespeichern zur Stabilisierung der Stromnetze nimmt heutzutage eine immer wichtigere Rolle ein, sei es zur Sicherung der Industrie oder des Tourismus in beliebten Skigebieten.“