Azubi-Speed-Dating

24.02.2018

(pm) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart veranstaltet für Schüler ein Azubi-Speed-Dating. Dieses ist am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. März, von 14 bis 18 Uhr im IHK-Haus in Stuttgart, Jägerstraße 30. Laut IHK sind 70 Betriebe vertreten, die noch rund 200 freie Lehrstellen für den Ausbildungsstart in diesem Jahr zu vergeben haben. In zehnminütigen Gesprächen haben die Schüler die Chance, Vertreter der Unternehmen von sich zu überzeugen. Am 6. März stehen kaufmännische Berufe sowie Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe auf dem Programm, am 7. März Ausbildungsplätze aus Handel, Logistik und Spedition sowie gewerblich-technischen Berufe und Ausbildungen in den Bereichen IT und Medien. Anmeldung für Bewerber auf www.stuttgart.ihk.de/sd-bewerber und für Unternehmen auf www.stuttgart.ihk.de/sd-unternehmen. Eine Liste der teilnehmenden Betriebe und den von ihnen angebotenen Ausbildungsplätzen steht ab 27. Februar auf www.stuttgart.ihk.de/sd-liste.