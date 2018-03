11.09.2012, — E-Mail verschicken

Gaby van den Daele feiert ihr 25-Jahre-Betriebsjubiläum bei der Volksbank Kirchheim-Nürtingen. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der ehemaligen Raiffeisenbank Neckartenzlingen war sie am Schalter und im Kreditgeschäft tätig. Von 1994 an war sie in der Geschäftsstelle Neckartailfingen beschäftigt, 1995 übernahm sie die Leitung der Geschäftsstelle in Altdorf und wechselte 2003 in das Service- und Finanzcenter Neckartailfingen. Seit 2004 arbeitet sie im Kundenservice-Center der Bank.