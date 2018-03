Zum Thema S-Bahn-Umgebung

FDP-Regionalfraktion hält Machbarkeitsstudie für notwendig

(r). Die Ablehnung des Verbands Region Stuttgart, sich an den Kosten einer Machbarkeitsstudie für die S-Bahn-Umfahrung in Wendlingen zu beteiligen – wir berichteten –, ruft jetzt die FDP-Regionalfraktion auf den Plan: „Wenn eine S-Bahn-Umgehung Wendlingen machbar ist, muss sie gemacht werden“.

In einer Mitteilung der FDP-Regionalfraktion heißt es dazu wörtlich: „Auf diesen Punkt bringt der Regionalrat und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Regionalfraktion, Albrecht Braun, die jüngste Diskussion in Sachen Südumgehung.“ In einem Schreiben an Wendlingens Bürgermeister weisen Braun und der Fraktionsvorsitzende Kai Buschmann darauf hin, dass das Thema auf die Tagesordnung des regionalen Verkehrsausschusses am 30. April genommen werde. Der Verkehrsexperte der Region, Dr. Wurmthaler, sei sofort bereit gewesen, diesen Tagesordnungspunkt aufzunehmen.

Die FDP-Regionalräte verweisen auf einen Beschluss des Verkehrsausschusses im Januar auf der Basis einer Stellungnahme der Stadt Wendlingen. Damals sei man davon ausgegangen, dass ausreichender Entscheidungsspielraum für den Verband bestehe, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. „Eine weitere Bewertung anhand der Untersuchungsergebnisse lässt aus Sicht der FDP-Regionalfraktion durchaus den notwendigen Ermessensspielraum für die Beteiligung des Verbandes an einer Machbarkeitsstudie zu.“