WO-Festival wird zur Erfolgsgeschichte

19.06.2017, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

1000 Besucher konnten die Veranstalter auf dem Festivalgelände Im Speck verzeichnen – Lokale Band war Besuchermagnet

Fröhlich, laut und friedlich verlief das WO-Festival am Wochenende in Wendlingen – und erfüllte damit sämtliche Erwartungen der knapp 1000 feierwütigen Besucher. Absoluter Publikumsmagnet war dabei überraschenderweise nicht der Headliner „Bartek“ aus Stuttgart, der sonst durch Deutschland und die Charts tourt, sondern eine lokale Nachwuchsgröße.

Die Wendlinger Band „Funky Fizzle“ rockte die Bühne genauso gut wie der bekannte Stuttgarter Hip-Hopper Bartek. Fotos: Jüptner

WENDLINGEN. „Wo ist es denn dieses Jahr?“: Die sich jährlich stellende Frage ist zugleich auch eine Antwort: WO steht für Wendlingen und Oberboihingen, denn aus den dortigen Jugendhäusern stammt die Idee des gemeinsamen Festivals, und man wechselt sich ab mit dem Austragungsort. Dieses Jahr fand die nunmehr achte Auflage auf dem Mehrzweckgelände im „Speck“ in Wendlingen statt. 17 Bands konnte sich das Orga-Team für die beiden Veranstaltungstage sichern – bunt gemischt von Rock und Metal über Funk bis hin zu Hip-Hop und Dancehall. So gaben Nachwuchsgrößen und bekanntere Bands wie „Kafvka“, „Mira Wunder“, „Ohne Kompass“ oder „Long way home“ auf der Bühne tolle Auftritte.