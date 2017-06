WO-Festival: Viele lokale und überregionale Bands am Start

Zwei Tage ausgelassene Stimmung in Wendlingen

Die Band Blurred aus Esslingen trat im vergangenen Jahr beim WO-Festival auf. Foto: Palmer

WENDLINGEN (pm). Mit 17 Formationen geht das WO-Festival in diesem Jahr am 16. und 17. Juni auf dem Mehrzweckplatz „Im Speck“ an den Start. Das WO-Festival-Team hat eine bunte Mischung an Bands und Künstlern zusammengestellt, die mit Hip-Hop, Rock, Punk, Pop und Metal an zwei Tagen für ausgelassene Stimmung sorgen. Mit dabei: der Stuttgarter Rapper Bartek, der als Teil der Orsons schon ordentlich Schwung in die Kiste brachte und jetzt seine erste Solo-EP veröffentlicht hat.

Ein weiteres Highlight sind die Lokalhelden von Funky Fizzle, die mit ihrem Funk jeden in Bewegung versetzen und 2017 endlich ihr langersehntes Album releasen. Für alle, die es etwas härter mögen, liefern Blackout Problems ihr Alternative-Brett aus harten Riffs und eingängigen Melodien ab, während Kafvka mit „Crossover ins Gesicht, Rap ins Gehirn“ für eine ordentliche Runde Chaos vor der Bühne sorgen. Und wer es eher entspannt mag, kommt bei Mal Zwischendurch oder Felix Bayer voll auf seine Kosten.