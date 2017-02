Winterfest im Jugendhaus

Die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Wendlingen am Neckar und das Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße haben gefeiert, und zwar mit den Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern, die sich im Jahr 2016 engagiert haben. Bei einem Fest mit Gästen in Abendgarderobe feierte man ausgelassen. Die über 90 Anwesenden, größtenteils Ehrenamtliche aus verschiedenen Bereichen des Jugendhauses (FiFeFo, WO-Festival und Kooperationspartner), diverser Schulkooperationen (Trainingsinsel, Lehrkräfte der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule) und Ehemalige erfreuten sich an der tollen Dekoration und nutzten die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Das Fest ist ein Dankeschön für die Ehrenamtlichen. Das ganze Team freute sich über einen schönen Abend, bediente die Gäste und hofft, die Teilnehmer nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Auf dem Bild von links: Petra Daberkow (Jugendhaus), Aksel (FSJ AFS), Christof Georgi (Jugendhaus), Katharina (FSJ JH), Sarah Czerniejewski (Schulsozialarbeit), Nadine (FSJ Schulbegleitung), Daniela Loës (Schulsozialarbeit), Eleni (FSJ SSA), Denis (FSJ JH).