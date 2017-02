Wie viele Fische leben im oberen Neckar?

Ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt soll Auskunft über Fischarten und Fischmenge geben – Lautermündung einbezogen

Die Lautermündung am gerade renaturierten Wendlinger Hechtkopf wird ebenfalls ins Projekt einbezogen. Foto: Wolf

WENDLINGEN (rpt/sg). Welche Fischarten leben im oberen Neckar? Und wie viele Fische überhaupt und wie viele von jeder Art tummeln sich darin? Kann der Neckar überhaupt befischt werden? Es sind Fragen wie diese, auf die das Projekt „Fischfauna und Fischerei im oberen Neckar“ Antworten geben soll. Den Startschuss für das Projekt gab gestern Klaus Tappeser, Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Tübingen.

Die Tübinger Behörde leitet das Projekt, das auf einer Lauflänge von knapp 140 Fluss-Kilometern, über die Grenzen von allen vier Regierungsbezirken und von immerhin sechs Landkreisen hinweg läuft. Untersucht wird dabei der Bereich von der Neckarquelle bei Dauchungen oberhalb von Rottweil bis an die Lautermündung in Wendlingen. Der obere Neckar wurde noch nie in einer vergleichbaren Zusammenstellung fischereibiologisch charakterisiert.