Wer eröffnet das WO-Festival?

06.03.2018, — E-Mail verschicken

Am Freitag stellen sich sechs Bands der Jury im Jugendhaus

WENDLINGEN (pm). Für den WO?!Contests öffnet das Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße am Freitag, 9. März, ab 19 Uhr seine Pforten und gibt sechs jungen, regionalen Musikbands die Chance Jury und Publikum zu begeistern. Die Band, die als Gewinner aus dem Contest hervorgeht, darf das WO?!Festival 2018 musikalisch eröffnen.

Für den Contest qualifizieren konnten sich Alluvion (Wernau), Cliff House (Schorndorf), Daisy May (Göppingen). DoubleU D40 (Römerstein), Junion (Reutlingen) und The Hace (Reutlingen). In welcher Reihenfolge die sechs Bands auftreten, entscheidet das Losverfahren.

Während sich die Jury für ihr Plädoyer zurückzieht wird mit „The Scouts“, eine Band aus Wendlingen, die Bühne übernehmen und das Publikum nochmal zum Feiern bringen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Das WO?!Festival sowie der WO?!Contest werden veranstaltet von den Jugendhäusern „Zentrum Neuffenstraße“ in Wendlingen und „Boing“ in Oberboihingen.