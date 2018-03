Wendlinger Entenrennen

WENDLINGEN (r). Nach dem großen Erfolg des Entenrennens auf der Lauter in Wendlingen im vergangenen Jahr und die durchweg positive Resonanz hat sich der Fischerverein entschlossen, auch in diesem Jahr wieder die Enten in der Lauter um die Wette schwimmen zu lassen. Der Startschuss dazu fällt im Rahmen des Bürgerverein-Festes zur Eröffnung des Lauter-Begleitwegs am Samstag, 23. Juli, um 17 Uhr. Gestartet wird an der Brücke Wehrstraße. Der gesamte Bereich um die Lauterbrücke und die alte Volksbank wird zum Festgelände erklärt. Der volle Erlös dieser Veranstaltung geht auch in diesem Jahr an zwei Einrichtungen der Stadt, die Wendlinger Grundschule und die Jugendgruppe des Musikvereins Wendlingen. Der Vorverkauf der Optionspapiere für die Enten startet morgen, Samstag, 25. Juni, beim Schulfest der Gartenschule in der Bismarckstraße. Weitere Vorverkaufsstellen für Optionsscheine sind die Bücherecke Rehkugler in der Golterstraße in Köngen, „Buntstift“ in der Isolde-Kurz-Straße 14 in Kirchheim-Ötlingen und Textil/Schreibwaren Klein in der Esslinger Straße 1 in Unterensingen.