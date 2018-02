Wendlingen mal ganz närrisch

Etwa 330 Kinder und genauso viele Erwachsene nahmen gestern an Kinderumzug und der anschließenden Disco teil

Alle zwei Jahre nur findet in Wendlingen der Umzug für die Kindergartenkinder statt. Klar waren deswegen dieses Jahr alle Kinder und auch alle Erzieherinnen und Eltern ganz heiß auf die Tour durch die Wendlinger City. Und die Party danach. Immer mitten drin und voll dabei natürlich die Nelau-Hexen und Wen(U)bois.

Die Lautergeister vom Kindergarten in der Bismarckstraße sind auch dieses Jahr wieder mit vollem Einsatz beim Kinderumzug dabei. sg

WENDLINGEN. Eine Kinderfasnet ohne Donikkls Fliegerlied? Unvorstellbar. Und so schallte es aus 330 Kindermündern „Heid is so a scheener Dog“. Aus den Mündern der mindestens ebenso ausgelassenen Erwachsenen natürlich auch. An der Lauterschule war der Sammelpunkt für die Kinder der Stadt, von dort ging es durch die Unterboihinger Straße über die Germania-Kreuzung zum Treffpunkt Stadtmitte. Fasnetshits und Kinderlieder stimmen die Zuschauer und die Betrachter des Kinderumzugs schon unterwegs auf die Kinderdisco am Marktplatz ein. Die ist ohnehin der Hit.