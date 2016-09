Wechsel an Spitze der Egerländer

05.09.2016, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der neue Bundesvorsteher Volker Jobst würdigt Patenschaft

WENDLINGEN. In Wendlingen beim Vinzenzifest ist er ein alter Bekannter: Volker Jobst von der Egerländer Gmoi Ditzingen-Gerlingen-Höfingen. Der langjährige Bundesjugendführer kam nun zum ersten Mal in seiner neuen Eigenschaft als Vorsitzender des Bundes der Egerländer Gmoin in die Patenstadt der Egerländer in Baden-Württemberg.

Der 49-Jährige ist im April dieses Jahres bei der Bundeshauptversammlung in Marktredwitz zum neuen Bundesvorsteher gewählt worden. Jobst hatte sich gegen Alfred Baumgartner, den seit sechs Jahren amtierenden Bundesvorsteher, mit fast 76 Prozent durchgesetzt. Volker Jobst, der sich selbst als „ein Gewächs der Egerländer“ bezeichnet, hatte sich bereits im Vorfeld der Wahl für einen Generationenwechsel an der Spitze der Egerländer ausgesprochen.