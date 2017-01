Was wird aus dem Motorsportclub?

05.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Verein muss wohl den Erweiterungsplänen von DHL weichen – Ein Ersatzgelände zu finden ist nicht einfach

Der Motorsportclub Köngen-Wendlingen feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Seit 2009 trainieren die Vereinsmitglieder auf dem Gelände am Köngener Ortsausgang Richtung Wernau. Nun will sich das Logistikunternehmen DHL erweitern. Für den MSC bedeutet das: umziehen. Doch wohin?

Vor allem das Training der jugendlichen Nachwuchstalente liegt den Verantwortlichen des MSC am Herzen. Foto: privat

KÖNGEN/WENDLINGEN. Die Pläne des Logistikunternehmens DHL, sich in Köngen zu vergrößern, liegen schon länger auf dem Tisch (wir berichteten). Doch nun will das Unternehmen offenbar Nägel mit Köpfen machen. In einer der letzten Gemeinderatssitzungen stellte die zur Deutschen Post gehörende Firma gemeinsam mit der in Dinslaken beheimateten Bauunternehmung Hellmich die Pläne nochmals öffentlich vor. Vor allem die Lösung der derzeit noch vertrackten Verkehrssituation in der Robert-Bosch-Straße macht die Pläne für die Gemeinde und die dortigen Anlieger attraktiv.