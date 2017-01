Vorsicht beim Betreten der Eisflächen

24.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Prachtwetter verleitet dazu, sich auf den umliegenden Seen im Schlittschuhlaufen zu üben

Brr . . . ist das kalt – minus 14 Grad zeigte das Außenthermometer vorgestern früh an. Kein Wunder, dass der Neckar zufriert. Oder die vielen kleinen Seen in und um Wendlingen. Einige schnallten sich auch gleich die Schlittschuhe an und drehten einige Runden, beispielsweise auf dem Schäferhauser See.

Sichtlich ihren Spaß hatten die Eisläufer gestern auf dem Schäferhauser See. Wie dick das Eis wirklich ist, kann man durch die Schneedecke allerdings nicht erkennen. Foto: Diels

WENDLINGEN. Blauer Himmel, Sonnenschein und Minustemperaturen – da lockt es viele Menschen nach draußen. Das Ziel gar nicht weniger waren da gestern auch die Seen um Wendlingen. Eisprinzessinnen wetteiferten da mit Eishockey-Kerlen um die Hoheit der zugefrorenen Seeflächen. Doch auch immer wieder gibt es überall in Deutschland Meldungen über Personen, die in zugefrorenen Gewässern eingebrochen sind.