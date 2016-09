Volkshochschule: Vertrag wurde verlängert

Beriebskostenzuschuss auf dem Niveau von 2011 – Kursprogramm umfasst auch Integrationsangebote für Asylbewerber

KÖNGEN. Für weitere fünf Jahre wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag der Stadt Esslingen und der Gemeinde Köngen verlängert, der die Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Esslingen auch in Köngen ermöglicht. Dies beschlossen die Köngener Gemeinderäte in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am Montagabend einstimmig.

Die Finanzierung bleibt auf der Zuschusshöhe des Jahres 2011. Denn für die Arbeit in der Außenstelle leistet die Gemeinde einen Betriebskostenzuschuss. Dieser Zuschuss berechnet sich wie folgt: 99 Cent je Einwohner werden an die Volkshochschule Esslingen abgeführt. Dabei wird die Einwohnerzahl des 30. Juni des Vorjahres zugrunde gelegt. Zudem werden 4,67 Euro je erteilter und nicht anderweitig aus öffentlichen Mitteln geförderter Unterrichtseinheiten à 45 Minuten an die Vhs Esslingen überwiesen.

Drittmittelfinanzierte Bildungsmaßnahmen werden von der Gemeinde nicht bezuschusst. Dies dürfte vor allem die Ergänzung in Paragraph 3 zutreffen, denn unter dem Stichwort Integration verbirgt sich Bildung für Menschen mit Migrationshintergrund, Asylbewerber und Flüchtlinge. Aber auch interkulturelle Veranstaltungen und Weiterbildung von Menschen, die Integrationsarbeit leisten, sind unter diesem Punkt zusammengefasst. Solche Maßnahmen werden häufig durch Mittel des Bundes finanziert.